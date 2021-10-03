В Госдуме нового созыва публично призывают к агрессии против Украины- «ДНР» и «ЛНР» нам мало»

Одиозным депутатом Российской Федерации Анатолием Вассерманом было заявлено о планах Российской Федерации оккупации всей территории Украины.

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Об этой информации сообщил Dialog , передает Ura-inform.

При этом, он заметил что в новой Госдуме вопрос о том чтобы признать так называемые «республики» или включения их в состав России рассматриваться не будет. Со слов депутата Государственной Думы, так называемых «Л/ДНР» РФ уже недостаточно, поэтому они претендуют на всю Украину.

«Я с уверенностью могу сказать, что планируется предпринимать разные действия. Как это будет происходить , в какой форме я пока понятия не имею. Здесь есть большое количество разных вариаций, а вот какой даст результат, я гадать не буду»,-заявил политик.

Анатолий Вассерман является сталинистом, путинистом, и марксистом а ещё ярым украинофобом. Ранее он назвал украинский язык «диалектом» русского, а територию Украины частью РФ.

Напомним, ранее сообщалось, Погребинский предрёк изменения в украинской политике: эксперт объяснил что хочет внедрить Запад в Украине.