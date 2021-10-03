В ОБСЕ обеспокоены наращиванием боевой военной техники боевиками НВФ , которую они стянули к линии разграничения

Наблюдателями мисии ОБСЕ был опубликован отчёт, в котором они сообщают что членами незаконных военных формирований продолжается переброс большого количества военной техники на Донбасс.

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Об этой информации сообщил Today , передает Ura-inform.

Такими действиями, отмечают наблюдатели, они нарушают Минские соглашения.

Речь идёт о десятках единиц боевой техники, которую боевики начали стягивать с нарушениями линии отвода и вне тех мест, в которых они должны находиться. Сообщается о танках, «Градах», зенитных ракетных комплексах, гаубицах и миномётах.

Как стало известно, на военном полигоне поблизости населённого пункта Бугаевка боевики установили двадцать четыре гаубицы, шесть противотанковых пушек и два «Града». Данное расположение снято беспилотником.

За пределами линий отвода, но вне разрешённых местах хранения военной техники, миссией также были зафиксированы пятнадцать танков различного вида, пять зенитных комплексов и 3 единицы миномёта.

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