Здоровье

Какая вода вредит здоровью больше всего: эксперт озвучил неожиданные факты

Кукую воду следует пить поведал член Европейской ассоциации изготовителей чая Максим Малыгин в одном из эфиров телеканала.

Время чтения: 49 Секунд

Об этой информации сообщил  News.u24, передает Ura-inform.

С его слов, наиболее вредной есть не вода, которая течёт из крана, очищенная опасным хлором, а полностью очищенная от всех примесей.

Он сообщил, что хлорирование водопроводной воды делают, применяя старые технологии. В мире уже все от этого избавляются. И что что в планы Киева входит отказ от неё , эксперт назвал верным решением.

«Раскрою секрет, что идеальной чистой воды нет в природе, тем более в городах. Абсолютно чистую воду организм человека не может потреблять, это может даже навредить ему»,-сказал Малыгин.

Он сказал что в мире есть страны, в которых воду пьют прямо из под крана.

«К сожалению в Украине её пить нельзя, так как наша водопроводная вода чересчур жёсткая, в ней есть кальций и магний. Мой совет лучше всего применять воду, которая очищена тем или иным способом. Так же можно применить домашнюю методику-вымораживание воды»,- резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную победу своей команды в 2021 году

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Где можно использовать йод: Доктор Комаровский

В одной из телевизионных программ доктор-педиатр Евгений Комаровский рассказал о пользе и вреде йода.

Ученые назвали самые эффективные типы масок для защиты от COVID-19

Специалистами из американского Университета здравоохранения Северной Каролины были проведены исследования, в ходе которых они определили самые эффективные виды масок.

Человек может получить «сверхчеловеческий» иммунитет к COVID-19: ученые рассказали, как это сделать

Ислледовали выяснили как можно выработать такой иммунитет, который сможет нейтрализвоать многие штаммы коронавируса, в том числе и дельту.

Ученые выявили еще крайне опасное последствие коронавируса: орган стареет на 30 лет

Учёные были встревожены результатом данного исследования.

Появилась детская вакцина против COVID-19 — подробности от Комаровского

Врач-педиатр высшей категориии,кандидат медицинских наук Евгений Комаровский поведал о новейшей разработке компании Pfizer.

В октябре Украину накроют мощные магнитные бури: перечислены опасные даты

В следующем месяце ожидается несколько достаточно мощных магнитных бурь. Особо острожным нужно быть в эти дни метеочувствительным людям ,но даже вполне здоровые люди могут себя почувствовать плохо.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap