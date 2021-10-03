Какая вода вредит здоровью больше всего: эксперт озвучил неожиданные факты

Кукую воду следует пить поведал член Европейской ассоциации изготовителей чая Максим Малыгин в одном из эфиров телеканала.

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Об этой информации сообщил News.u24, передает Ura-inform.

С его слов, наиболее вредной есть не вода, которая течёт из крана, очищенная опасным хлором, а полностью очищенная от всех примесей.

Он сообщил, что хлорирование водопроводной воды делают, применяя старые технологии. В мире уже все от этого избавляются. И что что в планы Киева входит отказ от неё , эксперт назвал верным решением.

«Раскрою секрет, что идеальной чистой воды нет в природе, тем более в городах. Абсолютно чистую воду организм человека не может потреблять, это может даже навредить ему»,-сказал Малыгин.

Он сказал что в мире есть страны, в которых воду пьют прямо из под крана.

«К сожалению в Украине её пить нельзя, так как наша водопроводная вода чересчур жёсткая, в ней есть кальций и магний. Мой совет лучше всего применять воду, которая очищена тем или иным способом. Так же можно применить домашнюю методику-вымораживание воды»,- резюмировал он.

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