Стали известны профессии, подлежащие обязательной вакцинации

Виктор Ляшко дал разъяснение

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В Украине уже в ближайшее время могут принять указ о обязательной вакцинации для отдельных профессий во время карантина. Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал более детально о данной ситуации.

Сейчас в проекте приказа Минздрава по обязательной вакцинации есть только представители государственных институтов. Согласно документу, обязательную вакцинацию планируют ввести на период действия карантина для: работников учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессиональной предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений; работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; работников местных государственных администраций, пишет УРА-Информ со ссылкой на Громадське.

«Нам важно, чтобы государственная организация продолжала эффективно выполнять функции государства, а для этого люди должны быть на своих рабочих местах. В ВСУ процент привитых более 90%, в МВД – 87-88%», — отметил Ляшко.

Также он добавил, что работодатель будет обязан отстранить от рабочего процесса невакцинированного человека.

Ранее мы сообщали, что глава Венецианской комиссии обратился со срочным требованием к властям Украины.