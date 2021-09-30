Такая судьба: мужчина выиграл в лотерею, но утонул со счастливым купоном

Он выиграл 45 тысяч долларов

Время чтения: 58 Секунд

Мужчина выиграл 45 тысяч долларов в лотерею, но ему не разрешили воспользоваться выигрышем. Речь идет о Грегори Джарвисе из Мичигана, который утонул в результате аварии на озере. В его в бумажнике был найден счастливый купон.

13 сентября 57-летний американец купил счастливый билет. Оказалось, что он выиграл 45 тысяч. долларов. Однако мужчине не выдали деньги, потому что для получения выигрыша необходимо было предъявить доказательство и карточку социального страхования. Однако с последним была проблема. Итак, Джарвис подал заявку на новый, пишет УРА-Информ со ссылкой на New York Post.

В конце сентября житель Хертона сообщил в полицию, что на его частном пляже был труп, который вымыл озеро. Тело было рядом с лодкой, принадлежавшей Джарвису.

Полиция утверждает, что, возможно, произошел несчастный случай. «Мы думаем, что он пришвартовал свою лодку, поскользнулся, упал, ударился головой и оказался в воде», — сказал начальник местной полиции Кайл Ромзек. Вскрытие показало, что мужчина получил травму в результате удара по голове и утонул.

Счастливый купон был найден в бумажнике на теле 57-летнего мужчины. На выигранные деньги мужчина хотел навестить своих сестру и отца, которые живут в Северной Каролине.

Ранее мы сообщали, что 22-летний парень умер после того, как выпил кока-колу.