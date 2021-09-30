Политика

Глава Венецианской комиссии обратился со срочным требованием к властям Украины

Главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио было сделано заявление к украинской власти, касающееся процесса судебной реформы в Украине.

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Об этой информации сообщил официальный сайт Венецианской комиссии, передает Ura-inform.

В своём требовании он призывает к скорейшему разблокированию создания Совета по вопросам этики, который должен предоставить надёжную Высшую квалификационную судейскую комиссию.

Международными партнёрами Украины были выдвинуты свои кандидаты в Совет, касающийся вопросов этики. Теперь дело за Советом судейского состава Украины, дабы они без задержки произвели свои личные назначения, которые необходимы для внедрения реформы.

Все члены Венецианской комиссии убеждены, что если и на далее будет проводиться действия, направленные на задержку создания Совета по этике, то это может нанести колоссальный ущерб воплощения в действие самостоятельной и эффективной судебной системы в Украине.

Также, Джанни Букиккио отметил, что все ответственные за  выполнение данной системы. И он надеется что судьи из Украины имеют понимание, что выполнения данной реформы докажет репутацию и авторитет судебной системы Украины. Ещё она необходимо для страны и всех её граждан, сказал Буккио.

Напомним, ранее сообщалось, Байден поставил Путина на счетчик, дав ему срок от 6 до 12 месяцев — Климкин.

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