Общество

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин внес изменения в положение о так называемом « Управлении Народной милиции ДНР»: что изменится

Эту информацию предоставили подконтрольные ОРДО средства массовой информации.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Согласно данному указу, подразделения незаконных военный формирований, так называемой «народной милиции» лишены полномочий по координации рабочей деятельности органов исполнительной власти и организаций в области разминирования.

А также ограничения связаны с предоставлением помощи в выполнении операций, связанных с гуманитарным разминированием. И это также относится к обоюдной работе с международными партерами на тех основах, где предусмотрена компенсация.

Между тем так называемое «Управление народной милиции» организовывает и занимается проведением вместе с «органами исполнительной власти, которые заинтересованы в мероприятиях по разминированию и очистке территорий от взрывоопасных предметов ОРДО».

Указ был подписан Денисом Пушилином двадцать девятого сентября и вступает в силу после публикации.

Напомним, ранее сообщалось, В Минсоцполитике рассказали о увеличении финансирования по программе адресной помощи  переселенцев.

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