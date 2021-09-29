Общество

СБУ будет заниматься поддельными сертификатами о вакцинации

Министр рассказал о ситуации

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Стало известно, что Министерство здравоохранения Украины будет бороться с проблемой появления фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. О ситуации рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он заявил, что с этой проблемой будут разбираться очень жестко. Ляшко отметил, что опрос будет заниматься СБУ и Национальная полиция, пишет УРА-Информ со ссылкой на 20 хвилин.

«Министерство здравоохранения обратилось в СБУ и национальной полиции с четкими разъяснениями, как выдаются сертификаты, как они заполняются указанием критических точек, где могут быть факты подделки, чтобы работники СБУ и национальной полиции могли влиять на процесс, проводить спецоперации и мы вовремя обнаруживали тех, кто занимается подделками», — сказал министр.

Он добавил, что руководителей учреждений, в которых будут выдавать поддельные справки о прививках, будут отстранять от должностей.

«Мы не можем допустить дискредитации вакцинальной кампании путем появления фальшивых сертификатов. Поскольку человек с таким сертификатом может заболеть, попасть в реанимацию, а потом появляться сообщения, что вакцина не защищает», — добавил министр.

Ранее ученые назвали самые эффективные типы масок для защиты от COVID-19.

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