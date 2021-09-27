Талибан вводит очередные странные запреты в Афганистане

Теперь речь касается мужчин и их бороды

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Религиозная полиция правящего в Афганистане Талибана предупредила парикмахеров в провинции Гильменд, что они будут наказаны за стрижку и бритье мужской щетины, поскольку это противоречит строгому толкованию мусульманских законов, отстаиваемых талибами.

Аналогичное предупреждение получили и некоторые парикмахеры в Кабуле. «Боевики Талибана приближаются к нам и приказывают прекратить стричь бороды», — сказал один парикмахер в афганской столице. «Талибан» предупредил, что инспекторы инкогнито будут защищать законы шариата, пишет УРА-Информ.

Другой кабульский парикмахер сказал, что талибы проинструктировали его «не пропагандировать американский стиль» и прекратить стричь и сбривать бороды. Парикмахеры также объясняют, что с введением новых заказов талибами и потерей клиентов их бизнес стал убыточным, и им придется искать новую работу.

Во время первого правления талибов в Афганистане в 1996-2001 годах мужчинам было запрещено носить причудливые прически, и они настаивали на отращивании бороды. После падения талибов многие афганские мужчины стали больше заботиться о своих волосах и щетине и пользоваться услугами модных парикмахерских.

Ранее мы сообщали, что Талибан не сдержал своего обещания быть толерантными и инклюзивными.