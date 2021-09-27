Очереди на границе с РФ снова возобновились после окончания выборов в Госдуму

Очереди вновь стоят как на границе ОРДЛО при выезде в Ростовскую область, так и на границе России и Украины

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В России уже завершились выборы в Госдуму РФ. Уже после окончания выборов, возобновились очереди на границах с РФ. Очереди вновь стоят как на границе ОРДЛО при выезде в Ростовскую область, так и на границе России и Украины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пользователей в соцсетях.

«Успенка ноль забита в сторону РФ», — пишет житель оккупированных территорий.

«Из ДНР в РФ тут все стоит без движения уже три часа», — добавил комментатор.

«Мы сегодня на вашем автобусе из Киева в Донецк. Стоим на русской границе. Спросила у маршрутчиков: они с людьми простояли сутки и только подъехали к русской границе», — заявляют жители ОРДЛО.

«Украина вроде нормально пропускает. Второй день что-то непонятное с российскими пунктами пропуска», — отмечают пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск на границе с оккупированными территориями восточной Украины осуществляется только в «Станице Луганской».