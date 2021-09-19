Талибан не сдержал своего обещания быть толерантными и инклюзивными: что запретили женщинам

В Афганистане талибы, захватившие власть в Кабуле, навязывают жителям страны своё видение толкования ислама.

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Об этой информации сообщил Censor.NET , передает Ura-inform.

Несмотря на данные ними обещания давать женщинам право на обучение, работу и свободное передвижение в Афганистане, стало известно, что Талибан всё-таки ввел запрет на работу особам женского пола.

Разрешение работать получили только сотрудницы, которые задействованы в конструкторском или инженерном отделе и ещё женщины, которые обслуживают места общественного пользования туалетом.

Всем остальным представительницам прекрасного пола, в том числе и тем, которые работают в городском правительстве Кабула Талибаном был дан приказ оставаться дома. Ещё запрет не действует только на тех женщин, которых не могут заменить мужчины.

Данным принятым решением талибы доказывают, что не собираются придерживаться обещаний, которые давали при приходе к власти быть толерантными и инклюзивными, а далее будут придерживаться законов «Шариата».



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