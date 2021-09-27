«Ощущение что отсюда выживают людей»: дончане о проблемах, которые им подготовила «власть» в ближайшее время

Жители «ДНР» поведали, какие проблемы их ожидают в ближайшее время. Так же они опубликовали перечень «гаек», которые «прикрутят» «власти»

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Дончане полагают что их в ближайшем будущем ожидают серьёзные трудности с которыми им придётся столкнуться в повседневной жизни. Свои возмущения они излагают и делятся ними в социальных сетях .

Жители оккупированных территорий Донецкой области считают что теперь после выборов в Госдуму РФ «властям» можно и «прикрутить гайки населению на полную катушку».

Так они перечисляют с какими проблемами сталкиваются:

1.Вернули все эпидемические ограничения, связанные с ковидом;

2.Остановили выдачу СНИЛСа в ОРДО, получить его можно только на территории России;

3.Поднялась цена на всё;

4.Также говорят о повышении стоимости коммунальных услуг.

«Недавно ужесточили комендантский час, хотя Пушилин давал обещание его исключить. Так же с первого октября аннулируют приказ Пушилина об отмене комендантского часа в выходные дни»,-пишут жители «ДНР».

С их слов, вся молодёжь и люди трудоспособного возраста «валят подальше от «ДНР» куда только можно». А «власть» ничего не предпринимает чтобы помешать этому.

«Такое ощущение, что отсюда выживают людей», — возмущаются местные жители

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