Общество

Российский блогер предрекает России ожесточённый бунт и не исключает распад РФ после публикации итогов выборов

На своей странице в социальной сети блогер Горный комментируя результат голосования поделился своим мнением о том какие события могут ожидать РФ в ближайшее время

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Об этой информации сообщил Dialog,  передает Ura-inform.

По итогу обнародования результатов выборов в российскую Думу, на фоне мессенджеров о массовых фальсификациях в России было сделано заявление о надвигающемся грозном бунте, который возможно повлечёт за собой и распад РФ.

По итогам выборов молниеносную победу с огромным отрывом получила партия «Единая Россия». Блогер, отмечает что у жителей России была возможность поменять всё в державе без применения насилия, а с помощью электронного способа, но они этот шанс упустили.

А теперь, по мнению Горного, российское общество очень напряженно и градус будет только расти, а «крышу может сорвать уже в скорейшем времени». Россия смогла бы использовать шанс, используя электоральный способ, а теперь стоит ожидать жёсткого бунта.

Сейчас граждане ещё не выйдут, считает блогер, но постепенно, когда градус напряжения будет нарастать и достигнет своего пика, а это будет в скором времени, то начнётся время смуты, которая и сможет развалить РФ.

Напомним, ранее сообщалось, ЕС жёстко высказались по поводу выборов в России: что их так возмутило

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