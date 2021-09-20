Общество

ЕС жёстко высказались по поводу выборов в России: что их так возмутило

Своим мнением поделился председатель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано.

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Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform.

С его слов выборы в РФ проходили в атмосфере запугивания критических и независимых голосов. Не было достойного доверия международного наблюдения. Так же ЕС никогда не признает выборы в оккупированном Крыму, так как он есть частью территории Украины.

Стано сказал, что Россия не пустила полноценную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ из-за этого наблюдатели не смогли присутствовать на выборах в Госдуму.

Ещё Стано сделал заявление о нарушениях минских соглашений по той причине, что в выборах приняли участие жители ОРДЛО. В очередной раз, представитель ЕС призвал Россию выполнять свои обязательства, согласно договорённостей, которые были достигнуты в Минске. И воздерживаться от деяний, которые противоречат им, добавил Стано.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, в каком городе Украины лучше всего относятся к РФ: новые данные социологов.

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