Технологии

Учёные сделали открытие, объясняющее причину тяжелых кожных заболеваний: чем оно будет полезно человеку

Дерматологи и доктора более широкого спектра из Сингапура и Японии сделали важное открытие.

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Об этой информации сообщил News. передает Ura-inform.

Медики из разных стран в ходе исследования стран открыли неизвестный до этого тип клетки, который способствует различным воспалительным кожным заболеваниям, таких как псориаз и дерматит.

Согласно данных опубликованных медиками, перечисленные болезни имеют в наличии подтипы активированных Т-клетки. Вот они и имеют свойство выделять противовоспалительные цитокины в коже. И это ускоряет развитие болезни, и она прогрессирует.

Понимание этого фактора и стало ключом к новым разработкам эффективных методов лечения этих заболеваний.

Образцами для анализа выступили здоровые и пораженные участки человеческой кожи. «Было выявлено увеличенное количество клеток миелоидных CD14 и DC3, которые экспрессировали IL1B and IL23A — цитокины.

Речь идет о пораженных псориазом участках кожи испытуемых».   Благодаря этому удалось выяснить, что CD14 и DC3 могут стать новыми целями терапии, за счет чего возможно обновление методов лечения псориаза.

«Мы ожидаем что эта наша работа поможет в разработке нового метода лечения рефрактерных воспалительных кожных заболеваний», — сказал один из авторов новой работы, профессор Кенджи Кабашима.

Напомним, ранее сообщалось, Учёные из Японии изобрели «третью руку» для человека: чем будет полезно изобретение для людей (фото)

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