Общество

В Донецке возобновили продажу железнодорожных и авиабилетов по России

Их реализация была приостановлена в прошлом году

Время чтения: 27 Секунд

В кассах донецкого железнодорожного вокзала была возобновлена продажа железнодорожных, а также авиабилетов по территории Российской Федерации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу «Донецкой железной дороги», которая подконтрольна НВФ.

В «ведомстве» уточнили, что реализация билетов на авиа и железнодорожные перевозки была приостановлена в прошлом году.

«В кассах вокзала Донецк структурного предприятия „Дирекция по обслуживанию пассажиров“ открыта точка продажи авиа и железнодорожных билетов по территории Российской Федерации», — добавили в «ведмстве».

Ранее сообщалось, что с конца августа текущего года ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса начала обостряться.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

«За неделю вернуть Донбасс»: Сивохо рассказал, кому это по силам

«Главы ЛДНР» якобы оказывают медицинскую помощь жителям Украины

Жители ОРДЛО «должны» России: в ТКГ назвали причины

Российская власть делает все для того, чтобы жители «республик» выезжали в Россию в качестве дешевой рабочей сил

Российский блогер предрекает России ожесточённый бунт и не исключает распад РФ после публикации итогов выборов

На своей странице в социальной сети блогер Горный комментируя результат голосования поделился своим мнением о том какие события могут ожидать РФ в ближайшее время

ЕС жёстко высказались по поводу выборов в России: что их так возмутило

Своим мнением поделился председатель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано.

Гибридная армия РФ сформировала три плацдарма для возможной атаки на ВСУ: паблик раскрыл детали

Как сообщает паблик из своих источников, которые были в так называемой «второй линии обороны» сейчас её укрепили в 2 раза мощнее чем летом.

Выборы в Госдуму: в РФ назвали точное число жителей ОРДЛО, проголосовавших на выборах

В Ростовской области проголосовали более 200 тыс. жителей ОРДЛО

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap