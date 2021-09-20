В Донецке возобновили продажу железнодорожных и авиабилетов по России

Их реализация была приостановлена в прошлом году

Время чтения: 27 Секунд

В кассах донецкого железнодорожного вокзала была возобновлена продажа железнодорожных, а также авиабилетов по территории Российской Федерации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу «Донецкой железной дороги», которая подконтрольна НВФ.

В «ведомстве» уточнили, что реализация билетов на авиа и железнодорожные перевозки была приостановлена в прошлом году.

«В кассах вокзала Донецк структурного предприятия „Дирекция по обслуживанию пассажиров“ открыта точка продажи авиа и железнодорожных билетов по территории Российской Федерации», — добавили в «ведмстве».

Ранее сообщалось, что с конца августа текущего года ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса начала обостряться.