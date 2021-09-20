Гибридная армия РФ сформировала три плацдарма для возможной атаки на ВСУ: паблик раскрыл детали

Как сообщает паблик из своих источников, которые были в так называемой «второй линии обороны» сейчас её укрепили в 2 раза мощнее чем летом.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

На позиции незаконных вооружённых формирований каждый день вагонными нормами завозят разные строительные материалы.

В телегамм-канале указывается что формирование ОТШГ основательно окрепло различной военной техникой, даже танками.

«Как указали им российские кураторы НВФ 1К без маскировки, можно даже сказать в открытую и с вызовом уже почти создали 3 основных плацдармов для возможных наступательных действий на ВСУ. Направление 1к, указанные тыловыми стриктурами, являются: Горловка, Авдеевка, Марьинка. Самая большая группа в Марьинском направлении. Также формируют такой же плацдарм и в стороне Волновахи», — разъяснил «Вольнодумец».

Ресурс уточнил, что такие показательно открытые подготовки к наступлению объясняются тем что НВФ хотят запугать и оказать психологическое давление на Вооружённые силы Украины и уже открыто говорят:

«А что они(ВСУ) нам могут сделать? У них запрет на всё. Им всё нужно согласовывать с Киевом. А пока они всё согласуют мы уже в другом месте».

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