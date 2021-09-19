Общество

Астрологи назвали главных счастливчиков недели: фортуна улыбнётся четырем знакам зодиака

Таролог и астролог Ольга Соломко назвала знаки зодиака, которым с 20 сентября и до конца недели будет сопутствовать везение и успех.

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Об этой информации сообщил Obozrevatel.COM,  передает Ura-inform.

Кто окажется счастливчиком на следующей неделе и сможет получить, всё о чём мечтал. Девы могут оказаться на вершине славы, а Раки и Рабы-обладателями больших сумм денег.

Близнецы

Удача наконец вам улыбнётся. Вы сможете получить высокие результаты на свой работе, тем самым завоюете признание и уважение коллег. А также получите значительные финансовые прибыли.

Рак

У вас появиться возможность зарабатывать большие суммы. Но астрологи советуют быть активным, ставить цели, создавать новые проекты, реализовывать креативные замыслы и тогда сможете получить большой финансовый итог.

Дева

Вы можете оказаться на пике славы. Также сможете оказаться в кругу высшего общества и вас будут окружать известные люди. Как вы там окажитесь –просто воспользуйтесь шансом судьбы и постарайтесь удержаться там подольше.

Козерог

Вы можете подняться по карьерной лестнице, получив новую должность. Так сбудется ваша долгожданная мечта. Совет астрологов: не забыть отметить чтобы это событие запомнилось надолго.



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