Здоровье

Может быть до 20 тысяч заболевших в сутки: профессор о неутешительном прогнозе COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев о новой волне коронавируса. Чего можно ожидать.

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Об этой информации сообщил Obozrevatel.COM , передает Ura-inform.

Со слов профессора, третья волна COVID-19 сейчас находится в самом начале и максимальные цифры сейчас озвучивать сложно. Но если давать прогноз по сравнению с прошлой волной, то можно допустить и по двадцать тысяч больных за сутки, добавил доктор медицинских наук.

Также профессор отметил что Дельта-штамм не повысит обычные показатели смертности среди населения страны от тех штаммов, которые были ранее. Крамарев отметил, что процент летальных случаев от заболевания не будет расти так как к новой волне, подготовились медицинские работники и больницы.

Профессор выдвинул предположение, что население, которое вакцинировалось, будут иметь привилегии во время объявленного локдауна. Но он считает, что это не совсем верно и пояснил:

«В идеальном случае нужен полный локдаун для всех жителей страны, каким он был ранее. Так как люди, которые уже сделали прививку, тоже могут заразиться и переносить вирус, заражая окружающих. Вот по какой причине я полагаю, что все должны быть ограничены», -заявил он. Напомним, ранее сообщалось, Возможна угроза природных катастроф: Кульбида о том к чему нужно готовиться украинцам.

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