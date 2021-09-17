В ОРДО вводят новые ограничения из-за коронавируса: что ждет местных жителей

Ситуацию подтвердил даже местный «минздрав»

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в ОРДО продолжает ухудшаться. Эту информацию подтвердили даже так называемые «власти» «ДНР».

Местные паблики пишут о том, что якобы публикуемая статистика местным «Минздравом» соответствует действительности, цифры зараженных, вылечившихся и умерших якобы не урезаются. При этом отмечается, что возможна погрешность по причине отсутствия обращений в больницу некоторых граждан, ведь кто-то лечится самостоятельно дома, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Сейчас готовятся рекомендации от Минздрава для перевода школьников на дистанционное обучение по причине увеличения количества случаев заболевания у детей — в день фиксируют около 100 человек или с ОРВИ, или с ковидом», — пишет местный паблик.

При этом местные источники предполагают, что такое решение может быть связано с новыми штаммами вируса.

Ранее мы сообщали, что Пушилин обратился к жителям ОРДЛО с «важным заявлением».