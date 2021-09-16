Пушилин обратился к жителям ОРДЛО с «важным заявлением»

Пушилин сделал заявление накануне выборов в Госдуму РФ

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Участие жителей оккупированных территорий Донецкой области в голосовании​ на​ предстоящих​ выборах в Государственную Думу РФ станет знаковым событием для интеграции ОРДЛО в Россию.​ Об этом​ заявил​ так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Призываю вас проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы. Это гражданский долг каждого гражданина России. Это забота о нашем будущем, будущем нашей Родины и будущем наших детей. Я обязательно воспользуюсь своим правом. Мы решаем, каким завтра будет наш дом — Россия», — отметил Пушилин, обращаясь к жителям ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин сообщил, что в его близком окружении пневмонией нового поколения заболели несколько десятков человек.