Жителей ОРДЛО вывезли в Россию для голосования

В РФ стартовали выборы

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Сегодня, 17 сентября, в Российской Федерацию стартовали выборы в Государственную думу. Жителей временно неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей начали свозить в Российскую Федерацию для участия в выборах.

Источник сообщает, что около 05:00 жителей ОРДО через пункты пропуска: «Успенка», «Мариновка», «Новоазовск» повезли на голосование на выборах в Госдуму РФ в Ростовскую область. Отмечается, что таких людей на границе пропускали «сквозняком», то есть фактически не досматривали, чтобы те не теряли время на границе, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Также стало известно, на российской границе жителей ОРДО пересадили из старых пазиков в более комфортабельные автобусы и привезли на избирательный участок № 1099 в Матвеев-Кургане. Так как участок открывается в восемь утра, поэтому люди сначала по городу.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО вводят новые ограничения из-за коронавируса.