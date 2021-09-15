Быстрее, но сокрушительнее: в НАН дали прогнозы по новой волне COVID-19

Значительно вырос процент но

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Темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией нового поколения COVID-19 на территории украинского государства этой осенью значительно выше прошлогодних. Об этом сообщили в Национальной академии наук, передает УРА-Информ.

Такие выводы были сделаны на основе прогнозов рабочей группы по математическому моделированию проблем, которые связаны с пандемией нового вируса SARS-CoV-2 в Украине.

«С началом сентября 2021 темпы роста количества больных существенно превысили прошлогодние показатели. Аналогичную динамику продемонстрировал и число новых летальных случаев. Сохранение такой тенденции указывать на то, что новая волна, вероятно, пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия» , — сказано в сообщении.

Помимо прочего, значительно вырос процент новых заболевших среди детей.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 сентября на территории Украины зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения COVID-19. Известно, что из них заболел 531 ребенок, а также 95 сотрудников медицины.