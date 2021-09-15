Витренко рассказал, как снизить цены на газ в Европе

Газпром использует газ, как геополитическое оружие

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Стоимость газа на территории Европы упадет, если российский Газпром создаст точки продажи газа европейским компаниям на границе РФ и Украины. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает УРА-Информ.

«Ситуацию с дефицитом газа в Европе и этими рекордно высокими ценами можно решить очень быстро, если пояснить Газпрому, чтобы он хотя бы попробовал показать, что он готов работать по правилам, разблокировав доступ к украинской ГТС для тех европейских компаний, которые хотят получать газ на границе Украина-РФ», – отметил Витренко.

Дополнительные объемы газа, как считает глава Нафтогаза, прямо сейчас могут пойти в Европу.

«Для этого необходимо создать на платформе «Газпром экспорта» точку продажи, к примеру, на газоизмерительной станции в «Суджа» на границе Украина-РФ, и послезавтра уже на этой точке можно продавать дополнительные объемы, чтобы они пошли в Европу», — добавил он.

Он считает, что такой вариант развития событий моментально решит проблему с дефицитом, а также снизит цены на голубое топливо.

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