Общество

Срок годности вакцин AstraZeneca истекает: миллионы доз могут пропасть

Центр экономики здравоохранения рекомендовал увеличивать темпы использования AstraZeneca в 5 раз

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Использование вакцины от коронавирусной пневмонии нового типа AstraZeneca становится проблематичным из-за срока годности. Об этом сказано в анализе текущей ситуации с COVID-19 от Центра экономики здравоохранения KSE, передает УРА-Информ.

«Из полученных Украиной доз вакцины производства AstraZeneca, на сегодня использовано лишь 38%. С начала августа Украина поставила более 3 миллионов доз этой вакцины из разных стран в качестве гуманитарной помощи со сроком годности до конца октября-ноября. При удерживании текущих темпов вакцинации в размере 10 тысяч прививок в сутки, Украина рискует не успеть использовать имеющуюся на складах вакцину в рамках ее срока годности», — отмечают аналитики.

В KSE предложили передать вакцины в те государтва, где ее активно используют. Например, ОАЭ, Индонезия, Турция и т. д.

«В Европе среди распространенных вариантов микс-вакцинации является использование вакцины AstraZeneca для первой дозы, а Pfizer или Moderna — для второй. Кроме того, Министерство здравоохранения Таиланда рекомендует смешанное применение вакцин от COVID-19 производства компании AstraZeneca и Sinovac», — добавили в центре.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 сентября на территории Украины зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения COVID-19. Известно, что из них заболел 531 ребенок, а также 95 сотрудников медицины. 

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