Культура

Анастасия Приходько о том, что наболело: поведана история, которая ещё была неизвестна никому

О том, что певице очень больно и как она сильно из-за этого переживет, поделилась она в одном из эфиров программы.

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Об этой информации сообщили Stars.segodnya.UA  , передает «УРА Информ».

Заслуженная артистка Украины, мама троих детей , Анастасия Приходько рассказала о сложных взаимоотношениях со своей матерью. Так со слов певицы они уже не поддерживают отношения около двух лет, она ещё так до сих пор не увидела своего самого младшего внука.

Она и ранее редко посещала внуков, отметила певица, старшего внука она видела буквально пару раз, скорее всего моя мама очень занята, поделилась артистка. Наверное, у неё есть важнее дела, сказала Приходько

Певица сказала, что впервые поведала эту историю и не хотела пока обсуждать эту тему. Так как, сказала она, рана ещё не зажила и очень болит.

«Когда предают близкие люди — это огромная боль и разочарование. Мне достаточно было понимания и своего опыта, чтобы в один момент не общаться со своей семьёй», сказала Приходько.

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