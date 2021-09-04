Бабье лето в Украине: Деркач рассказал, когда ждать

По прогнозам синоптика тёплая погода ещё порадует украинцев

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Об этой информации сообщил Parlament.UA, передает Ura-inform.

Синоптик поведал о том какую погоду можно ожидать этой осенью, а также когда ждать бабье лето в Украине. В ближайшее время погода тёплой вряд ли будет, ожидаются даже заморозки, сказал Деркач. А также дал более детальный прогноз.

Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач погода в сентябре будет переменчивой, так в первой декаде ожидается более высокие показатели температур до 20 градусов, но ночи будут прохладные. Во второй, отметил Деркач, ожидается более прохладная погода, не исключены даже первые заморозки.

Что касается октября, синоптик заверил, что уже в первую неделю этого месяца украинцев порадует бабье лето.

«В первых числах месяца возможна пасмурная погода, но буквально через пару дней и до конца первой декады можно будет насладиться теплыми деньками. Это значит, что в Украину именно в эти дни придёт бабье лето»-сказал народный синоптик.

Напомним ранее сообщалось, Первый снег: синоптики рассказали, к чему готовиться украинцам