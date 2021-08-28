Политика

Убийца Роберта Кеннеди в шаге от свободы

Он просидел уже 53 года в тюрьме

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Консультативная группа из двух человек от тюремных властей Калифорнии поддержала условно-досрочное освобождение 77-летнего Сирхана Сирхана, осужденного за убийство сенатора и кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди. Сирхан Сирхан уже отсидел 53 года в тюрьме.

Решение было принято на 16-м слушании подряд по этому поводу. Два сына Кеннеди также поддержали егое, и обвинение не возражало против освобождения Сирхана из тюрьмы, пишет УРА-Информ.

По словам Дугласа Кеннеди, который был маленьким ребенком, когда его отец был застрелен в 1968 году, убийца должен быть освобожден, если он не представляет угрозы для других. «Я очень рад видеть мистера Сирхана лицом к лицу. Так или иначе я жил в страхе перед ним. Я благодарен, что сегодня вижу в нем человека, достойного сострадания и любви, — заверил он.

Роберт Ф. Кеннеди, сенатор от Нью-Йорка и брат президента Джона Ф. Кеннеди, убитого в 1963 году, был кандидатом от демократов в Белый дом. 5 июня 1968 года в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе, вскоре после выступления в честь победы на демократических праймериз в Калифорнии, он был ранен тремя пулями Сирхана Сирхана. На следующий день он умер.

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