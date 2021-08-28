Названы места, где самая высокая вероятность подхватить коронавирус

Игорь Кузин рассказал об опасных местах
Украине в ближайшее время Украину ждет новая волна коронавирусной инфекции. Уже сейчас фиксируется незначительный рост новый инфекций.
Замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, чего стоит ожидать украинцам. Он назвал три места, где чаще всего можно подхватить коронавирусную инфекцию, пишет УРА-Информ со ссылкой на ВВС Украина.
По словам Кузина, что самая большая угроза в таких местах, как: большие домашние праздники, на работе, на отдыхе за границей. Но самый высокий риск заражения — в закрытом пространстве.
«Инфицироваться в закрытом пространстве гораздо легче, чем на свежем воздухе. А потому в метро обязательно надо использовать маски. Ну а празднование любого мероприятия — вопрос ответственности каждого человека», — сказал Кузин.
Он также добавил, что подхватить вирус можно и в церквях, где часто игнорируют меры безопасности.
Ранее в Минздраве назвали новую дату локдауна в Украине.