Общество

Названы места, где самая высокая вероятность подхватить коронавирус

Игорь Кузин рассказал об опасных местах

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Украине в ближайшее время Украину ждет новая волна коронавирусной инфекции. Уже сейчас фиксируется незначительный рост новый инфекций.

Замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, чего стоит ожидать украинцам. Он назвал три места, где чаще всего можно подхватить коронавирусную инфекцию, пишет УРА-Информ со ссылкой на ВВС Украина.

По словам Кузина, что самая большая угроза в таких местах, как: большие домашние праздники, на работе, на отдыхе за границей. Но самый высокий риск заражения — в закрытом пространстве.

«Инфицироваться в закрытом пространстве гораздо легче, чем на свежем воздухе. А потому в метро обязательно надо использовать маски. Ну а празднование любого мероприятия — вопрос ответственности каждого человека», — сказал Кузин.

Он также добавил, что подхватить вирус можно и в церквях, где часто игнорируют меры безопасности.

Ранее в Минздраве назвали новую дату локдауна в Украине.

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