Стало известно, как будут работать школы в ОРДО в новом учебном году

Первый звонок состоится уже через две недели

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Ровно две недели осталось до конца августа. А это значит, что приближается новый учебный год. Родители и ученики уже активно готовятся к открытию школ.

Так называемые «власти» «ДНР» определились, как будут работать школы в новый учебный год. Так первый звонок по традиции состоится первого сентября, в этом году это будет среда. В тоже время последний звонок прозвенит 27 мая 2022 года, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Отмечается, что будет ли торжественная линейка в начале года, каждая школа решит самостоятельно, в зависимости от величины площадки перед ней.

Также запланированы три периода каникулов у школьников. Так осенние состоятся с 30 октября по 7 ноября, зимние запланированы на период с 29 декабря по 9 января, а весенние пройдут с 26 марта по 3 апреля.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 14 по 20 февраля.

При этом на данный момент ничего не сообщается по поводу ситуации с коронавирусом, будут ли закрывать школы или нет.

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