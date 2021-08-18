Общество

В Луганске говорят о забастовке мусорщиков: что происходит

Пока ничего не меняется

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Ситуация с вывозом мусора в Луганске, который временно неподконтролен украинскому правительству продолжает оставаться напряженной. Свалки во дворах города продолжают расти.

Несмотря на недавнее подорожание услуг ЖКХ и вывоза отходов в частности, качество их стало хуже. Мусор стали вывозить вдвое реже. Забирают то, что в контейнерах. Зловонные кучи, скопившиеся рядом, остаются лежать. Доходит до того, что кучи мешают людям подойти к контейнеру, поэтому свалка вокруг контейнеров увеличивается, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Люди говорят, что мусорщики начали бойкотировать работу. Не хватает машин, им дают тот транспорт, который есть в наличии – мы видели, как рабочие руками грузили мусор в грузовую Газель. В сети гуляло видео, как в одном из дворов Луганска грузили мусорные кучи в самосвал экскаватором», пишет паблик.

Источник отмечает, что бытовые отходы иногда вывозят. При этом отмечается, что вывозят только то, что находится в баках. Люди не устают жаловаться и писать обращения, однако пока ситуация не меняется к лучшему.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО назвали причину подорожания топлива.

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