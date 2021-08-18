Общество

Этот продукт будет дорожать до новогодних праздников — эксперт

Светлана Литвин рассказала, что будет с ценами на яйца

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В Украине продолжают расти цены на яйца. По словам эксперта ситуацию уже не изменить и цены будут расти и дальше.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин рассказала, что в основном на ситуацию влияет сокращение производства. С начала года статистика показывает, что оно упало на 15 процентов. На данный момент за десять яиц в супермаркете придется заплатить около 30 грн. В тоже время за органические и премиальные яйца цена еще выше –около 45 гривен, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Уменьшается предложение на рынке в зимние месяцы, цена растет. Летом предложение больше — цена максимально снижается. Этот рост будет продолжаться примерно до новогодних праздников, тогда обычно приходится максимально высокая цена на яйца, и эта высокая цена продержится где-то до первого тепла», — сказала Светлана Литвин.

Ранее мы сообщали, чего ожидать от цен на подсолнечное масло в Украине.

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