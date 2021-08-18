Политика

Украина не поможет России в такой ситуации- Гордон

Украинский журналист о ситуации с «Талибаном»

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Российской Федерации может угрожать новая война. Такое мнение выразил известный журналист Дмитрий Гордон.

Он предполагает, что есть большой риск того, что «Талибан» после захвата Афганистана может не только перегруппироваться и сгруппироваться, но и пойти дальше в бывшие республики СССР. Таким образом, в первую очередь опасность наступит для Российской Федерации. Гордон предпологает, что как только РФ начнет вмешиваться, военных действий не избежать. И это будет очень сложный конфликт, так как за талибами стоит Пакистан – страна с ядерным оружием, пишет УРА-Информ со ссылкой на  Argumenti.

«И в такой сложной ситуации, в которой может оказаться Москва, на помощь со стороны украинцев и белорусов она может не рассчитывать. И ей придётся рассчитывать только на свои силы с реальным врагом, который подступает со стороны Азии», — предупредил Гордон.

Также журналист считает, что России придется перебросить большую часть военных в афганском направлении, а это значит, что их придется снять с украинского направления.

Ранее мы сообщали, что Байден рассказал о ситуации в Афганистане.

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