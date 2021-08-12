Подсолнечное масло в Украине: чего ожидать дальше

Уже в сентябре цена на этот продукт должна пойти

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За год цена на подсолнечное масло в Украине выросла на 80 процентов. Чего же ожидать дальше украинцам?

Эксперты Института аграрной экономики предполагают, что уже в сентябре цена на этот продукт должна пойти вниз. В начале осени хозяйства начнут собирать урожай подсолнечника, а переработчики будут поставлять на рынок масло первого отжима. Таким образом, будет насыщен внутренний рынок, поэтому и цены должны пойти вниз, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко считает, что Кабинет министров не должно регулировать цены, ситуацией с инфляцией должен заниматься Национальный банк Украины.

«Сейчас ситуация не катастрофическая. Да, инфляция уже вошла в область двойных чисел. Но это, скорее всего, временный фактор роста цен на газ, нефть, руду, агротовары, рано или поздно себя исчерпает, и это инфляционное давление немного снизится», — сказала Репко.

Ранее мы сообщали, что украинцам пообещали вдвое поднять пенсии, но есть условие.