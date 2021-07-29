Украина взяла четвертую медаль на Олимпиаде в Токио: снова бронза

Михаил Романчук стал третьим

Время чтения: 45 Секунд

Украина продолжает успешное выступление на Олимпийских играх в Токио. Наша сборная завоевала очередную, уже четвертую медаль.

Главная надежда на медаль сегодня, 29 июля, была на пловца Михаила Романчука, который с Олимпийским рекордом вышел в финальный заплыв на дистанции 800 метров свободным стилем. В финал также пробился еще один представитель Сергей Фролов, пишет УРА-Информ.

Со стартовых метров украинцы не были лучшими. Они держались третьего-четвертого места. Во второй половине Романчук и Фролов добавили, но в итоге Романчук сумел завоевать только бронзовую награду, а Фролов в итоговом протоколе стал только шестым.

Романчук показал результат 7:42.33 – это хуже, чем в предварительном заплыве. Если бы украинец проплыл, так как как двумя дням ранее, то стал бы обладателем золота.

Результат еще одного представителя Украины Сергея Фролова — 7:45.11. Отметим, что это первая медаль Украины в плавании с Олимпиады 2004 года.

Ранее мы сообщали, что украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады.