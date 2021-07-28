Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

Украинка прошла итальянку

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Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает успешное выступление на Олимпийских играх в Токио. В одиночном разряде первая ракетка Украины сумела пробиться уже в полуфинал соревнований.

В четвертьфинале соревнований украинка встречалась с представительницей Италии Камилой Джорджи. После трех трехсетовых поединков на Олимпиаде на Свитолину ожидало еще одно испытание, пишет УРА-Информ.

Однако матч против итальянки получился самым легким для представительницы Украины на турнире в Токио. Она сумела разобраться с Джорджи за два сета — 6:4, 6:4. Всего для победы Элине понадобилось полтора часа.

Таким образом, Свитолина стала первой представительницей Украины, которая сыграет в полуфинале одиночного разряда Олимпиады.

В поединке за выход в финал Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии. Та в четвертьфинале обыграла Паулу Бадосу, которая после первого проигранного сета снялась из соревнований из-за жары, ей стало плохо.

Ранее мы сообщали, что украинский пловец вышел в финал с Олимпийским рекордом.