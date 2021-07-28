Общество

Когда не стоит прививаться от ковида — врач назвал условие

Борис Донской рассказал нюансы

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Не всем рекомендуется делать вакцинацию от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал врач-иммунолог Борис Донской.

Врач отметил, что прививку не стоит делать человеку, который болеет системной инфекционной болезнью. Это может привести к плохим последствиям, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«При ярком протекании это действительно не рекомендуется, так как любое активное болезненное состояние является неблагоприятным для прививки, и не столько из-за того, что прививка не подействует, а потому, что мы не будем понимать: это активное состояние — температура, сыпь — это обычное проявление этого состояния или следствие прививки», — сказал врач.

Донской добавил, что при вакцинации в случае болезни невозможно будет определить причину и следствие реакции организма. Так как во время инфекции может быть высокая температура и она может подняться еще больше и не будет понятна причина.

Ранее мы сообщали, что в Украине растет количество новых заболевших.

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