Общество

Бонусы для тех кто вакцинировался: что придумали в Украине

Новый план МОЗ и ОП

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В Украине продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. При это темпы хоть и улучшились, но в общей сложности процент тех, кто получил первую прививку весьма мал.

Ранее сообщалось, что в стране могут вести обязательную вакцинацию для трудоустройства, посещения кафе и ресторанов и других развлечений, также без прививки нельзя будет выехать за границу. В тоже время источник сообщает, что власти могут пойти и на другие шаги в этом вопросе, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Сейчас все это реализовывается, а дальше будет только усугубляться и набирать оборотов. Источник добавил, что сейчас общаются с бизнесом на тему, чтобы давать некие бонусы тем, кто сделал вакцину, некий кэшбэк будет», — пишет паблик.

Источник добавляет, что в Офисе президенте и Минздраве думают о кейсе поощрения за вакцинацию. Осенью, по прогнозам, будет много вакцины, но не будет столько желающих.

Ранее мы сообщали, что Украина точно вернется в красную зону.

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