В Украине с первого августа изменится цена на электричество: что известно

Цена точно изменится, но непонятно насколько

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Уже с первого августа украинцев ждут новые тарифы на электричество. На данный момент Министерство энергетики совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками рынка прорабатывает варианты изменения тарифов, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

«Касательно модели специальных обязанностей на рынке электрической энергии и соответственно тарифов на электрическую энергию сообщаем, что в настоящее время вопрос прорабатывается совместно с НКРЭКУ и участниками рынка», — сказано в сообщении.

При этом больше информации не сообщили, даже какие варианты ценовых категорий расматривают.

Ранее предполагалось, что отребителей поделят на категории: которые потребляют от 100 до 300 кВт-ч, от 300 до 500 кВт-ч и свыше 500 кВт-ч в месяц. При этом самый высокий тариф может быть определен на уровне около 3,5 грн за кВт-ч.

Ранее мы сообщали, что Украина выпустила еврооблигаций на сумму 500 млн долларов.