Происшествия

Тайфун обрушился недалеко от Шанхая: огромные потери, сотни тысяч эвакуированных

Жителям было приказано не покидать свои дома без крайней необходимости,

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Тайфун Ин-фа обрушился недалеко от Шанхая. Сильные ливни и сильный ветер вызвали падение десятков тысяч деревьев, перебои в подаче электроэнергии и остановку общественного транспорта. Около 500 тысяч человек пришлось эвакуировать.

Детские сады, парки и туристические достопримечательности, в том числе набережная Бунд на реке Хуанпу, закрыты по соображениям безопасности. Жителям было приказано не покидать свои дома без крайней необходимости, пишет УРА-Информ.

По данным местных властей, сильный ветер сбил 30 тысяч деревьев и более 200 рекламных щитов и вывесок магазинов. 110 тыс человек пережили отключения электроэнергии, а у почти 13 тысяч человек в домах по-прежнему нет электричества.

Ин-фа впервые ударил по провинции Чжэцзян в воскресенье. Затем он двинулся на север, пересек залив Ханчжоу и в понедельник достиг уезда Пинху, граничащего с Шанхаем.

Скоростные поезда были остановлены в понедельник утром в Шанхае, Ханьцзоу и Нинбо.

Ранее мы сообщали о миллиардных убытках после наводнения в Германии.

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