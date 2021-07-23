Общество

Украина точно вернется в красную зону — главный санитарный врач

Игорь Кузин о пандемии

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Украина точно вернется в красную зону из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В эфире программы Cніданок на 1+1 он заявил, что коронавирус никуда не исчезнет, так как уже началась регистрация варианта Дельта короанвируса в Украине. А этот штамм вызывает большие и очень быстрые вспышки заболеваемости, пишет УРА-Информ.

«К красной зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени», — отметил Кузин.

Он также рассказал, почему штамм Дельта такой опасен: «Уже почти сто стран отчитываются, что «Дельта» вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств».

Он добавил, что украинские врачи ужа готовятся к третьей волне коронавирусной болезни. Именно поэтому могут ввести жесткий карантин.

Он обратился к невакцинированным украинцам и призвал их не затягивать с прививкой.

«Я бы советовал, фокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться. Осенью уже иметь свой иммунитет», — резюмировал главный санврач.

Ранее мы сообщали, что в Украине новый рекорд вакцинации от ковида.

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