Глава МККК рассказала, что обсуждала в Донецке с Пушилиным

Они обсуждали гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях

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Руководитель миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт рассказала, что обсуждала с «главой ДНР» Денисом Пушилиным во время встречи. Они обсуждали гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях. Об этом Жиллетт сообщила на пресс-конференции в неподконтрольном Украине Донецке, передает УРА-Информ.

«Я встречалась с господином Пушилиным и госпожой Никоноровой. Мы обсуждали вопросы с гуманитарной ситуацией. Разговаривали о потребностях, которые есть у населения и помощи, которую мы предоставляем для улучшения ситуации», — отметила представитель МККК.

Самая сложная обстановка, как она отметила, в прифронтовых районах ОРДО.

«Все это время я наблюдаю, что жители прифронтовых районов наиболее всего подвержены сложностям в гуманитарном плане. Мы стараемся делать все, чтобы как-то облегчить ситуацию в Донецке», — добавила она.

Ранее сообщалось, что жители ОРЛО жалуются на очередные проблемы в «ЛНР». Они отмечают, что на этот раз существует серьезная проблема с водой.