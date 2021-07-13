Стала известна дата, когда ВР рассмотрит отставку Авакова

Вопрос рассмотрят 15 июля

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В последнее время все чаще начали говорить о том, что Верховная рада может отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Теперь стала известна дата, когда народные депутаты рассмотрят этот вопрос.

С момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского время от времени появлялись слухи о том, что глава МВД может потерять свою должность. Однако каждый раз слухи не подтверждались. На это раз, похоже ситуация немного другая, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНН.

Источник издания сообщает, что Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку Арсена Авакова.

«В четверг ВР рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова», — сообщили источники издания.

В тоже время на данный момент неизвестно, как именно будут голосовать народные депутаты. Вполне возможно, что вопрос отставки они рассмотрят, но голосов за смену главы МВД не хватит. Однако издание не дает никакой информации по этому поводу.

Ранее мы сообщали, что Зеленский и Ко хотят отправить в отставку Дмитрия Разумкова.