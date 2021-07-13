Несколько городов «ЛНР» остались без воды: что произошло

Печальная ситуация в Алчевске

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Жители ОРЛО жалуются на очередные проблемы в «ЛНР». Они отмечают, что на этот раз существует серьезная проблема с водой.

Так в Алчевске, в связи с выходом из строя скважин Ящиковского водозабора, Краснолиманского водозабора, а также с низкими уровнями в трех резервуарах – Стаханова, Лозовского, Алчевска подача воды на город была сокращена еще на 40%. По действующему графику подачи воды, в кранах жителей Алчевска она должна быть с 13.00 до 22.00, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«На самом деле график давно не соблюдается, люди вынуждены подстраивать свою жизнь под то, когда из крана потечет тонкая струйка живительной влаги. Воду дают через день, да ещё и на второй день включают в 17.00, а в 22.00 воды уже нет. При этом около часа из крана идет желтая или серая вода. В некоторых районах воду дают еще позже – после 18», — пишет паблик.

Источник добавляет, что в некоторых районах «ЛНР» ситуация еще хуже. После аварии на водозаборах, вообще без воды могут остаться пять городов «республики».

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» местных жителей заставляют получать СНИЛС.