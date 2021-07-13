Общество

Несколько городов «ЛНР» остались без воды: что произошло

Печальная ситуация в Алчевске

Время чтения: 53 Секунд

Жители ОРЛО жалуются на очередные проблемы в «ЛНР». Они отмечают, что на этот раз существует серьезная проблема с водой.

Так в Алчевске, в связи с выходом из строя скважин Ящиковского водозабора, Краснолиманского водозабора, а также с низкими уровнями в трех резервуарах – Стаханова, Лозовского, Алчевска подача воды на город была сокращена еще на 40%. По действующему графику подачи воды, в кранах жителей Алчевска она должна быть с 13.00 до 22.00, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«На самом деле график давно не соблюдается, люди вынуждены подстраивать свою жизнь под то, когда из крана потечет тонкая струйка живительной влаги. Воду дают через день, да ещё и на второй день включают в 17.00, а в 22.00 воды уже нет. При этом около часа из крана идет желтая или серая вода. В некоторых районах воду дают еще позже – после 18», — пишет паблик.

Источник добавляет, что в некоторых районах «ЛНР» ситуация еще хуже. После аварии на водозаборах, вообще без воды могут остаться пять городов «республики».

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» местных жителей заставляют получать СНИЛС.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Новые сведения о здоровье Папы Римского: когда он покинет больницу

Франциск проходит реабилитацию в клинике Джемелли в Риме

Новое заседание СНБО: стало известно, какие вопросы будут рассматривать

Могут зачистить Шария и Ко

В «ЛНР» местных жителей заставляют получать СНИЛС: что происходит

Получение документа приобретает маразматических масштабов

Жители «ЛНР» возмущены действиями властей: что произошло

Местные жители недовольны противоречиями «властей»

Первый случай заражения двойным вариантом коронавируса

90-летняя женщина после двойного заражения мутациями альфа и бета умерла

В «ДНР» сообщили, что делать если потеряли их «паспорт»

В первую очередь нужно написать заявление в правоохранительные органы

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap