Политика

«Поступают не по-братски»: Зеленский прокомментировал отношения РФ с Украиной

Отношения РФ и Украины больше напоминают историю Каина и Авеля

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский считает, что РФ в отношении Украины поступает «не по-братски». Об этом глава государства заявил в ходе общения со СМИ на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика», передает УРА-Информ.

Отношения РФ и Украины, по мнению Зеленского, больше напоминают историю Каина и Авеля:

«Относительно „братского народа“ я уже отвечал. Нас забывают, когда говорят о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, сколько потеряно было жизней украинцев. И вспоминают нас в других случаях. Считают, что мы „братский народ“. Считаю, что, как говорят на русском, это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории», — добавил он.

Ранее сообщалось, что руководитель миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт рассказала, что обсуждала с «главой ДНР» Денисом Пушилиным во время встречи. Они обсуждали гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях.

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