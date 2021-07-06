В ОРДО продолжается компания по принудительному получению СНИЛС

Все из-за предстоящих выборов

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В ОРДО продолжается кампания по навязыванию населению оформления российского СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счёта).

Сейчас вопрос получения СНИЛС в «ДНР» поставили на первое место. Это делается для того, чтобы привлечь как можно больше людей к голосованию на осенних выборах в Госдуму РФ, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Больше никаких проблем у населения нет, осталось только получить этот номер, и сразу заживем! Чтобы заставить людей оформлять страховой номер, теперь спекулируют тем, что от этого зависит принятие «республик» Донбасса в состав России. Придворные пропагандисты лезут из кожи вон, чтобы убедить занятое выживанием население убедить оформить СНИЛС», — пишет паблик.

Источник отмечает, что масштабно рекламируется портал госуслуг www.gosuslugi.ru, ведь с его помощью и СНИЛС можно получить или обменять паспорт, оплатить услуги ЖКХ и многое, многое другое. Но жителям «ДНР» без регистрации это все равно не будет доступно.

Ранее мы сообщали, что жители ОРЛО жалуются на условия в транспорте.