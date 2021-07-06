У Разумкова растет поддержка в ВР: Зеленский не собрал депутатов для его отставки

Популярность спикера набирает обороты

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Президент Украины Владимир Зеленский имел намерения уволить Спикера парламента Дмитрия Разумкова с его должности, однако потерпел поражение.

Источник сообщает, что Банковая предлагала депутатам по 50-70$ тысяч за отставку Разумкова, однако необходимого числа голосов не собрала, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«У Разумкова становится все больше сторонников под куполом, а Зеленский этим шагом продемонстрировал слабость и неуверенность. Это серьезная оплошность как для самого популярного на данный момент политика», — отмечает источник.

В тоже время он добавляет, что Разумкова объявили персоной нон-грата на телеканалах концерна Рината Ахметова. Так, «Украина 24» отказалась транслировать итоговую пресс-конференцию Разумкова — вместо нее был утренний эфир с Русланом Стефанчуком, который и мог бы в итоге занять должность спикера Верховной рады.

Источник дополняет, что это ответ Офиса президента на чрезмерную автономность Разумкова.

Ранее мы сообщали, что Зеленский решил оставить Разумкова на своей должности.