Общество

Как в аду — жители ОРЛО жалуются на условия в транспорте

Ситуация плачевная

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Жители Алчевска, который временно неподконтролен украинскому правительству, массово жалуются на условия в транспорте, а также на график движения автобусов, из-за которого люди вынуждены набиваться в салон до отказа

Местные жители отмечают, что в район дач ездит всего один автобус. При этом людей настолько много, что даже не все могут влезть в маршрутку, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Просто нереально ужасная картина, может все-таки дадите второй автобус? Или в городе решили смертность повысить?» — жалуются пассажиры.

«Ране на маршруте «Тубдиспансер – ЖД вокзал» произошел вопиющий случай, который едва не закончился трагедией. У маршрутки после кольца пр. Металлургов провалился пол, и случилось это во время движения. Женщина, которая находилась возле задней двери автобуса, провалилась через дыру в полу. Пассажирка чудом не упала сквозь дыру на асфальт, поранила обе ноги», — пишет паблик.

«Около часа -как в аду!!! В переполненных автобусах люди в обморок падают из-за жары!!! Спасибо за неравнодушие водителю!!! Досокращались рейсы……(одни нецензурные выражения)» — негодуют пассажиры других маршрутов.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО обратились к властям Ростовской области.

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