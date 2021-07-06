Общество

В «ДНР» признались, что в ОРДО не совсем бесплатная медицина: что там заявили

Пациентам приходится покупать лекарства самостоятельно

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В так называемом «Минздраве» ДНР» признали, что «бесплатная» медицина не такая уж и бесплатная. В ведомстве вынуждены были ответить на неудобные вопросы по поводу того, что в больницах практически нет бесплатных лекарств и медикаментов.

Там признались, если лекарств нет, то пациентам приходится покупать их самостоятельно, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Учитывая ограниченный бюджет «Здравоохранения», часть лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения пациенты приобретают самостоятельно. Пациентов могут попросить приобрести лекарства за свой счет, если в бюджете «республики» не хватает средств», — говорится в заявлении медицинских «чиновников».

«Людям выдают километровые списки, в которых не только непосредственно препараты, а даже спирт, бытовые принадлежности, моющие средства и так далее. Спросите любого жителя «ДНР», который недавно лежал в больнице – из всех необходимых препаратов могут бесплатно дать максимум один, и то самый дешевый и сомнительной эффективности», — пишет паблик.

Отмечается, что платные не только лекарства, но и операции, также нужно заплатить врачам.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО продолжается компания по принудительному получению СНИЛС.

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