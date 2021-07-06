В России в море упал самолет: все что известно на данный момент

Крушение потерпел самолет Ан-26

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Сегодня утром, шестого июля, произошла авиакатастрофа в Российской Федерации. На Камчатке перед посадкой упал в море пассажирский самолет Ан-26. На борту авиалайнера находились 28 человек.

Сначала местные СМИ сообщали о том, что с самолетом, который следовал из Петропавловска-Камчатского до поселка Палана была утрачена связь. Он не приземлился в назначенное время. Связь с рейсом № 251 пропала перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана, пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что на борту находились преимущественно жители поселка Палана. В списке пассажиров значатся глава поселка Палана Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин и его жена Ольга – начальник финансового управления администрации.

По данным источников, самолет Ан-26 пропал с экранов радаров примерно за 10 минут до посадки в поселке Палана. Посадка была запланирована на 05:50 по Москве, но экипаж не вышел на связь. В 05:55 аэропорту Палана объявили тревогу, началась поисково-спасательная операция.

Ранее мы сообщали, что в железнодорожной катастрофе в Пакистане погибло более 30 человек.